Telese Terme| Le telecamere di “Report” al Premio “Telesia for Peoples”

Le telecamere di “Report” di Rai 3 arrivano al “Telesia for Peoples”, l’evento promosso per l’ottavo anno consecutivo dall’Associazione italoamericana no profit “Icosit” che si svolgerà dal 23 al 25 luglio nel suggestivo parco delle Terme di Telese (Benevento).

La redazione della trasmissione televisiva d’inchiesta, condotta da Sigfrido Ranucci, è la vincitrice del Premio “Telesia for Peoples” 2021 per il settore radiotelevisivo.

“Il Premio – dicono gli organizzatori – viene infatti assegnato a coloro i quali nello loro attività non esitano mai a schierarsi dalla parte dei più deboli. E nel caso di Report i dubbi non sussistono. Milioni di telespettatori hanno potuto apprezzare l’impegno, la professionalità ed il coraggio, specie durante la pandemia, dei giornalisti della trasmissione di Rai 3 che hanno saputo fotografare, attraverso puntuali inchieste, l’attualità senza tabù, senza censure e senza tagli alle opinioni al solo fine di garantire un’informazione corretta e trasparente a tutela dei cittadini”.

“Siamo onorati ed orgogliosi – concludono gli organizzatori – che la squadra di Report abbia accettato il nostro invito e il riconoscimento del nostro Comitato scientifico”.

Insieme alla redazione di Report verranno premiati, nella serata spettacolo del 25 luglio, anche il dottor Francesco Zambon (ex funzionario della Organizzazione Mondiale della Sanità) e il nuovo Questore di Milano Giuseppe Petronzi.

La manifestazione gode del patrocinio morale della Regione Campania, della Provincia di Benevento, della Città di Telese Terme e della Pro Loco Telesia.