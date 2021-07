Vaccini anti-covid, in Irpinia si accelera: recuperati 3.000 indecisi, ieri somministrate 4.194 dosi

Appelli insistenti, open day ad accesso libero e camper della salute. E così in circa 10 giorni in Irpinia sono stati recuperati 3.000 indecisi. Persone che non si erano ancora registrati sull’apposita piattaforma digitale della Regione Campania. Molti di questi sono giovani. Tuttavia restano ancora 84.113 gli indecisi. Ma la mancanza di nuove adesioni ha fatto sì che 4 centri vaccinali oggi restassero chiusi. Sono quelli di Altavilla Irpina, Lioni, Montemarano e Flumeri, le cui attività riprenderanno domani. Intanto, finora sono 464.204 le dosi somministrate in provincia di Avellino, di cui 274.215 prime dosi e 189.989 seconde dosi.

Infine, nella giornata di ieri sono state somministrate presso i Centri Vaccinali anti-covid dell’Asl di Avellino 4.194 dosi di vaccino così suddivise:

⁃ 185 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino

⁃ 151 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano

⁃ 107 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi

⁃ 83 presso il Centro Vaccinale del P.O. di Ariano Irpino

⁃ 78 presso il Centro Vaccinale di Montemarano

⁃ 460 presso il Centro Vaccinale di Avellino

⁃ 149 presso il Centro Vaccinale di Montoro

⁃ 156 presso il Centro Vaccinale di Solofra

⁃ 234 presso il Centro Vaccinale Vita di Ariano Irpino

⁃ 74 presso il Centro Vaccinale di Vallata

⁃ 113 presso il Centro Vaccinale di Atripalda

⁃ 127 presso il Centro Vaccinale di Flumeri

⁃ 168 presso il Centro Vaccinale di Moschiano

⁃ 60 presso il Centro Vaccinale di Cervinara

⁃ 213 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino – Palazzetto dello Sport

⁃ 150 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione

⁃ 104 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda

⁃ 231 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano

⁃ 104 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina

⁃ 103 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale

⁃ 228 presso il Centro Vaccinale di Montella

⁃ 213 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia

⁃ 185 presso il Centro Vaccinale di Lioni

⁃ 162 drive through

⁃ 54 presso le aziende

⁃ 281 presso i Camper della salute

⁃ 18 presso MMG/PLS