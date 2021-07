Confsal: assegnazione gradi e nomine di comandante e vice della polizia locale del Comune di Benevento in violazione al regolamento della Regione Campania

21 Luglio 2021 | by Redazione Bn

Attualità

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa Confsal:

N. 1/2015 ARTT . 5 E 11 ALLEGATO B) (come recepito dalla Delibera di Giunta Comunale di Benevento n. 141 del 28 settembre 2015) .!

La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, che secondo il ” Regolamento Regionale della Campania n. 1/2015 artt. 5 e 11 allegato B) (distintivi di grado e denominazioni) come recepito dalla Delibera di Giunta Comunale del Comune di Benevento n. 141 del 28 settembre 2015 che prevede : ” per rivestire il grado di “MAGGIORE” della Polizia Locale bisogna avere tra i requisiti in possesso, l’inquadramento nella CATEGORIA D/3 GIURIDICA E UNA ANZIANITA’ NEL GRADO DI CAPITANO DI 10 ANNI A SEGUITO DI PROCEDURE CONCORSUALI ” .

Altresì, per la nomina a “TENENTE COLONNELLO ” all’allegato B) artt. 5 e 11 del predetto REGOLAMENTO DELLA REGIONE CAMPANIA N. 1/2015 prevede : ” che il distintivo e denominazione si conseguono dopo 10 anni di anzianità da “MAGGIORE” e la frequenza di un corso professionale di alta formazione organizzata dalla Scuola di Polizia Locale e/o corsi universitari di alta formazione scientifica e/o professionale, in discipline attinenti alla Polizia Locale ” .

La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta altresì, che secondo l’art. 4 della Legge Quadro n. 65/1986 (Regolamento comunale del servizio di Polizia Locale) prevede : ” che i Comuni singoli o associati adottano il Regolamento del servizio di Polizia Municipale “.

Inoltre, all’art. 11, comma 1, della Legge Quadro n. 65/1986 : ” I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell’Interno per il tramite del commissario del Governo ” .

La CONFSAL Funzioni Locali tiene in particolar modo a precisare che il Comandante della Polizia Municipale di Benevento, BOSCO Fioravante (ex Segretario Provinciale della UIL Irpinia/Sannio), attualmente, risulta a scavalco per n. 12 ore settimanali dal 15 marzo 2021 al 15 marzo 2022, come responsabile della Polizia Municipale al Comune di San Lorenzello, come da Delibera di Giunta Comunale n. 17 dell’ 11 marzo 2021, con allegato contratto individuale ai sensi dell’art. 1, comma 557, Legge n. 311/2004 .

La CONFSAL Funzioni Locali, FA APPELLO ancora una volta a TUTTI i Consiglieri del Comune di Benevento di opposizione dei 5 Stelle e PD e alle Organizzazioni Sindacali al fine di CHIEDERE al Sindaco e Assessore Delegato della Polizia Municipale di Benevento :

1)- se sia stato approvato il ” REGOLAMENTO COMUNALE della Polizia Municipale di Benevento e se sia stato trasmesso al Prefetto ai sensi degli artt. 4 e 11 della Legge Quadro n. 65/1986 Ordinamento della Polizia Municipale) ” .

2)- se sia stato rispettato il Regolamento Regionale della Campania n. 1/2015, così come recepito dalla Delibera di Giunta Comunale di Benevento n. 141 del 28 settembre 2015) che disciplina l’attribuzione e i criteri di assegnazione dei gradi e denominazione degli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale ai sensi della legge Quadro n. 65/1986 (Ordinamento della Polizia Municipale).!

3)- Se esistono eventuali cause di ” inconferibilità o incompatibilità ” alle nomine assegnate da pubblicare sul sito istituzionale ” Amministrazione Trasparente ” ai sensi del Decreto Legislativo n. 39/2013 e Legge n. 190/2012 .

Il Coordinamento Provinciale Federazione CONFSAL Funzioni Locali Benevento e provincia