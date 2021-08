Consegnati i lavori di messa in sicurezza del “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita

Il Settore Tecnico della Provincia di Benevento ha avviato stamane il cantiere per la messa in sicurezza sismica ed impiantistica, l’efficientamento energetico, la riqualificazione ed il potenziamento delle aree interne ed esterne, nonché per il superamento delle barriere architettoniche dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani” in via Cesine di Cerreto Sannita.

I lavori, che sono finanziati nell’ambito del Piano Triennale di edilizia Scolastica della Regione Campania 2018-2020, impegnano risorse pari ad € 1.535.000.

Alla consegna del cantiere erano presenti il Dirigente tecnico della Provincia di Benevento, Angelo Carmine Giordano, con il responsabile del Procedimento Gaetano Caporaso, la Dirigente scolastico dell’Istituto Superiore “Carafa-Giustiniani” di Cerreto Sannita dott.ssa Giovanna Caraccio e con la DSA Giuseppina Petrucci, il Vice sindaco di Cerreto Sannita Mario Carangelo, il Collaudatore in corso d’opera Gianfranco De Luca, il Direttore dei Lavori Franco Pacelli.

Il Presidente della Provincia Antonio Di Maria, in una sua dichiarazione, nel ricordare il rilievo e l’importanza dell’Istituto Secondario “Carafa – Giustiniani” per la comunità di Cerreto Sannita e di tutta l’area circostante, ha sottolineato come l’intervento consegnato oggi costituisca una nuova tappa nel complesso processo che la sua Amministrazione sta portando avanti per l’ammodernamento, l’adeguamento e la messa in sicurezza del complesso edilizio della Secondaria Superiore sannita.