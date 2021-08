Primo mese di saldi a Benevento, Romano (Confcommercio): rivedere i tributi legati alle attivita’ produttive

Primo mese di saldi, in un’estate segnata dal Covid anche e soprattutto per il commercio fermo da diverso tempo per via delle restrizioni. Il 3 Agosto 30 giorni dall’inizio dei saldi in Campania che termineranno il prossimo 31 agosto.Mancano ancora pochi giorni al termine degli sconti ma e’ tempo di bilanci per il Sannio. I dati restano omogenei e in linea con quelli nazionali, il settore piu’ venduto sembra essere quello delle cerimonie con la ripresa di eventi e matrimoni. Secondo i dati forniti da Confcommercio, il comparto dell’abbigliamento è quello che ha deluso maggiormente con un calo che si è attestato addirittura intorno al 40% rispetto a due anni fa. Nicola Romano di Confcommercio Benevento stila dati e numeri di vendite.

‘Una ripresa nel territorio sannita lenta’ dunque per il Presidente di Confcommercio di Benevento che a Labtv parla di ‘fiducia nel futuro’ ma lancia anche un appello alle amministrazioni locali: c’e bisogno di un supporto di tutti per far ripartire il settore del commercio a Benevento.

