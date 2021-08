Fernando Errico: “Piano per l’abitare sostenibile, c’è il bando”

11 Agosto 2021 | by redazione Labtv

Attualità

“L’avevamo annunciato pochi giorni fa ed oggi è stato pubblicato l’Avviso per la selezione ed il finanziamento di Programmi di rigenerazione urbana per l’annualità 2022, pari ad € 32.094.300,00 che rientra nel Piano per l’abitare sostenibile della Regione Campania”. Ad annunciarlo è Fernando Errico, Delegato del Presidente De Luca per la Napoli-Bari.

“Si tratta di un bando – spiega Errico – che finanzierà idonei programmi di rigenerazione urbana e del patrimonio ERP che pongano al centro il potenziamento della qualità dell’abitare, nonché l’incremento dei livelli di qualità ambientale dei contesti di riferimento. Potranno accedere al finanziamento – dichiara ancora Fernando Errico – esclusivamente i Comuni della Regione Campania, sia in forma singola o associata (Comunità montane, Unione di Comuni o altre modalità di intesa o di aggregazione tra comuni)”. Fernando Errico poi sottolinea che questo è “Un Piano strategico, voluto fortemente dal Presidente De Luca, teso al rilancio delle politiche abitative in Campania, con una manovra volta a promuovere nuovi interventi e adeguare gli strumenti operativi con la nascita dell’Agenzia Regionale ACER. Una strategia – conclude il delegato del Presidente – che punterà a garantire a tutti l’accesso ad alloggi adeguati, sicuri e sostenibili”.

Le proposte progettuali vanno presentate entro il 30 settembre 2021 solo ed esclusivamente via PEC al seguente indirizzo: dg5009.uod03.ers@pec.regione.campania.ti