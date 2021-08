Benevento| Di Maria visita il Centro Operativo del Servizio Anticendio Boschivo. Plauso agli operatori per l’intervento a Ceppaloni

Il Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, nel corso di una visita con il Dirigente Angelo Carmine Giordano al Centro operativo del Servizio Antincendio Boschivo, si è complimentato con gli operatori per aver contribuito, con il personale del 118 e dei Vigili del Fuoco, a salvare la vita di un uomo che rischiava di perire tra le fiamme di un’area coltivata a pochi chilometri dall’abitato del capoluogo.

In una lettera inviata al Presidente Vincenzo De Luca ed all’Assessore all’agricoltura Nicola Caputo della Regione Campania, che delega agli Enti locali il Servizio Forestazione, Di Maria ha così ricostruito i fatti:

«Alle ore 13.30 circa dell’11 agosto u.s. le squadre dell’Antincendio Boschivo della Provincia di Benevento, intervenute in contrada Rotola di Ceppaloni (BN) per spegnere un incendio divampato in un’impervia area coltivata a mezza costa, hanno di fatto tratto via dal fuoco un uomo, proprietario del terreno, che aveva cercato di spegnere le fiamme ed era riverso al suolo privo di sensi. Gli operatori AIB della Provincia, mentre attuavano le manovre di primo soccorso per le quali sono stati formati, hanno nel contempo richiesto l’intervento del 118 e dei Vigili del Fuoco: l’uomo, ancorché gravemente ferito, ha avuto, quindi, salva la vita grazie alla tempestività e professionalità degli operai forestali ed all’altrettanto professionale e coraggioso intervento dei sanitari del 118 e dell’equipaggio di un elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Pontecagnano».

La lettera di Di Maria al Presidente De Luca ed all’Assessore Caputo, inviata per conoscenza anche ai Presidenti dell’Unione delle Province d’Italia e dell’Unione Nazionale delle Comunità Montane, ai Sindacati di categoria e ai Dirigenti della Provincia, si sottolinea come sia dovere delle Istituzioni rendere «merito a chi, sul campo, si è prodigato per questo risultato e, più generale, per fermare le fiamme in questi ultimi giorni».

Con l’occasione Di Maria ha voluto anche evidenziare i problemi del Servizio Forestazione e che attengono essenzialmente alla mancata stabilizzazione degli operai a tempo determinato, al blocco del “turn over” ed alla sempre più elevata età degli addetti in servizio che certamente non agevola il duro e delicato lavoro espletato.

Eppure, ha scritto Di Maria, è di tutta evidenza l’importanza strategica «del ruolo e funzione degli Operatori dell’AIB e del Servizio Forestazione per la manutenzione del verde e, più in generale, per la salvaguardia del territorio».

La tenuta delle aree boscate è presidio fondamentale per contrastare il dissesto idrogeologico e garantire aria pulita a tutti: dunque questo Servizio, ha aggiunto Di Maria, è essenziale sia per le zone interne e montane, che per la stessa fascia metropolitana e di valle.

Il Presidente Di Maria, affermato che il suo intervento vuole essere un contributo propositivo, ha auspicato che le politiche già avviate in Regione Campania per la tutela e lo sviluppo del Servizio siano al più presto completate.

Nella foto: Il Presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria ed il Dirigente del Settore Tecnico della Provincia Angelo Carmine Giordano presso il Centro AIB di Piano Cappelle con alcuni operatori AIB