Paupisi| Al via la prima edizione di “Cinema sotto le stelle”

12 Agosto 2021 | by redazione Labtv

Attualità

“Cinema sotto le Stelle” è l’ultima iniziativa promossa dalla Pro Loco di Paupisi con il patrocinio del Comune di Paupisi per l’estate 2021. Visto il periodo molto particolare dove le normative anti-covid ci permettono di fare ben poco, l’idea è stata quella di trasformare varie piazze del paese in un cinema all’aperto e proiettare dei film e far diventare così l’evento un’occasione di svago e socializzazione in più nella nostra bella Paupisi.

Per la prima edizione “Cinema Sotto le stelle” sono previsti tre appuntamenti dedicati al cinema: sabato 14 agosto in piazza Roma, sabato 21 agosto in piazza Pagani e sabato 28 agosto in frazione San Pietro con inizio film alle ore 21.00 e con ingresso gratuito e con prenotazione. La rassegna vedrà la proiezione di film davvero per tutti i gusti premiati dal pubblico e dalla critica. Il primo appuntamento è per sabato 14 agosto in piazza Roma con “LUCA”, un film della Pixar uscito lo scorso 18 giugno su Disney+ visto la chiusura dei cinema per covid. Luca Paguro è un giovanissimo mostro marino che non è mai uscito dall’acqua, disincentivato dai genitori che lo mettono in guardia sui perfidi umani. Un giorno però incontra Alberto Scorfano, una creatura come lui che invece sulla terra ci vive. I mostri, infatti, una volta fuori dall’acqua prendono le sembianze di persone in carne e ossa. Uniti dalla loro nuova amicizia e da una passione in comune, la Vespa, i due decidono di spingersi fino alla città più vicina per vedere se riescono a trovarne una con cui scappare insieme, lontano.

“Luca” è una bellissima avventura estiva e il racconto di un’amicizia vera. È una storia molto italiana che parla di crescita, ambientata in un immaginario luogo della Liguria che ricorda le Cinque Terre.

Anche con questo nuovo film, Pixar torna sul concetto di famiglia come presenza in grado di supportare e accettare la diversità, la crescita e l’allontanamento, per amore. Luca è un bambino curioso che non si accontenta del suo mondo e vuole conoscere cosa lo circonda, nonostante i rischi che questo comporta. Diversità e conoscenza in “Luca” assumono un duplice significato: Luca e Alberto, infatti, sono due creature marine a cui gli umani danno la caccia, temendoli in quanto sconosciuti. La storia del film, in tal senso, mette un accento anche su un più ampio discorso di accettazione e accoglienza, sempre attuale e importante.

Il secondo film in calendario è “PENINSULA” che sarà proiettato il 21 agosto in piazza Pagani alle ore 21:00. PENINSULA è un film del 2020 di genere Horror/Azione/Thriller, diretto da Yeon Sang-ho, I sopravvissuti alla terribile epidemia che ha colpito la penisola coreana si aggrappano disperatamente alla vita. Tenteranno con tutte le loro forze di trovare una via di fuga e non perire al virus che ha devastato la nazione. Il terzo film invece sarà “MIA MOGLIA E’ UN FANTASMA”, un film di genere commedia/romantico/fantastico del 2020 e diretto da Edward Hall e sarà proiettato in frazione San Pietro (ex edificio scolastico) sabato 28 agosto alle ore 21:00. Quando Charlie (Dan Stevens), scrittore di gialli, soffre di un blocco artistico che gli impedisce di terminare la sua prima sceneggiatura si rivolge, ormai disperato, alla sensitiva Madame Arcati (Judy Dench). Mentre la moglie spinge perché finisca presto il suo lavoro, così da potersi trasferire a Hollywood, lo scrittore ottiene molto di più di quanto aveva chiesto. La medium, infatti, evoca il fantasma della sua prima moglie che non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione per stare con il marito.

Il tutto sarà organizzato nel rispetto della normativa vigente anti-covid.