Nuovo servizio di ristorazione distribuita per gli studenti UniSannio, l’ADISURC avvia l’indagine di mercato

Partita l’indagine di mercato per offrire agli studenti dell’Università del Sannio un nuovo servizio di ristorazione distribuita in città. L’ADISURC Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Regione Campania ha pubblicato il bando rivolto a esercizi commerciali nel settore della ristorazione nelle province di Benevento, Napoli e Caserta. L’intenzione è quella di fornire agli studenti ticket pranzo da utilizzare in esercizi di ristorazione nei pressi delle diverse strutture universitarie.

Un passo avanti per UniSannio Campus Urbano. Gli studenti dell’ateneo, con le sedi distribuite nel cuore di Benevento, avranno la possibilità di vivere il centro storico anche nella pausa pranzo, facendone occasione di incontro in un contesto bello e accogliente.

L’invito è, quindi, rivolto agli esercizi di Benevento a partecipare numerosi, per rendere ancora piu forte e visibile la natura di Benevento città universitaria. La scadenza per partecipare al bando ADISURC è il 30 settembre 2021. Al link tutte le info: https://adisurcampania.etrasparenza.it/archivio11_bandi-gare-e-contratti_0_674501_876_1.html