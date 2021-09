Tavolo Provinciale su scuola e trasporti: Piano idoneo alla ripresa delle attività in presenza

Si è svolta nel pomeriggio odierno, una riunione del Tavolo provinciale di coordinamento scuola-trasporti, alla quale hanno preso parte il Dirigente dell’Ufficio Scolastico provinciale, Dr. Alfonso, il Direttore Generale Mobilità della Regione Campania, Dr. Carannante, l’Assessore ai Trasporti del Comune di Benevento, Dr. Ambrosone ed il Prof. Gallo dell’Università degli Studi del Sannio per verificare, con riferimento al piano dei trasporti già adottato dalla Prefettura, le eventuali iniziative utili a garantire il ritorno in aula al 100% degli studenti, in vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico 2021-2022.

Dall’ampio confronto è emerso che il predetto piano dei trasporti risulta, al momento, idoneo per la ripresa dell’attività didattica in presenza al 100%, tenuto conto del previsto innalzamento del coefficiente di riempimento dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale all’80% e, alla luce della situazione dell’utilizzo del trasporto pubblico locale da parte degli studenti della provincia – già monitorata a decorrere dal 26 aprile u.s. – data della ripresa delle attività didattiche in presenza al 70%.

Al termine dell’incontro, si è convenuto di confermare, al momento, l’applicazione del piano vigente a partire dal 15 settembre p.v., data di riavvio del nuovo anno scolastico e si è, altresì, concordato di effettuare, agli inizi di ottobre, un nuovo monitoraggio dell’ utilizzo del trasporto pubblico locale, sia acquisendo le risposte degli studenti sulla prevista piattaforma Google che attraverso la verifica, da parte delle aziende di trasporto, dell’effettivo livello di riempimento dei mezzi previsti in relazione alle singole corse. Sulla base dei risultati acquisiti sarà possibile valutare la necessità di una eventuale rimodulazione dei raddoppi delle corse stabiliti dal piano in parola, che non prevede fasce differenziate di ingresso e di uscita dalle scuole.