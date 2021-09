Confsal: “Il programma di un futuro per i giovani e di una città di sviluppo e turismo e non di promozioni al comune di Benevento”

9 Settembre 2021 | by redazione Labtv

Riceviamo e pubblichiamo nota stampa di Confsal Funzioni Locali La CONFSAL Funzioni Locali, rappresenta e osserva, che nell’approssimarsi delle elezioni amministrative del 03 e 04 ottobre 2021 per il rinnovo del nuovo Consiglio Comunale di Benevento, stiamo assistendo a una campagna elettorale con la presentazione di un numeroso schieramento di candidati pari a n. 600 collocati nelle n. 20 liste presentate, collegate alla carica di Sindaco .

La CONFSAL Funzioni Locali, purtroppo, deve constatare con profondo rammarico, al di là di un anno di sacrifici stringenti per i cittadini a causa di una grave pandemia da COVID 19 che ha portato decessi e contagi, mettendo in ginocchio l’economia nazionale ed europea e del mondo intero, NON abbiamo condiviso che l’Amministrazione Comunale uscente, abbia assegnato delle promozioni di gradi nel Corpo dei Vigili Urbani di Benevento da “Maggiore a Tenente Colonnello” su un sotto organico di circa 40 od oltre Vigili Urbani, in palese violazione del Regolamento Regionale della Campania n. 1/2015 allegato B (gradi e distintivi) recepito con Delibera di Giunta Comunale n. 141 del 28 settembre 2015, in quanto per ricoprire tale incarico, bisogna essere inquadrato nella categoria D/3 giuridica .!

Inoltre, la stessa Amministrazione Comunale, ha adottato la Delibera di Giunta Comunale n. 83 del 17 maggio 2021 per istituire il ” FONDO ” per la ripartizione dei proventi alle sanzioni pecuniarie (ex art. 208 Decreto Legislativo n. 285/1992 Codice della Strada) dei verbali emessi dai Vigili Urbani per le seguenti finalità : 15% ” previdenza ed assistenza integrativa (pari ad EURO 42.270,00); Progetto potenziamento dei servizi notturni e prevenzione violazioni artt. 186 e 187 CDS (pari ad EURO 70.450,00); Indennità servizio esterno art. 56 quinquies CCNL 2016/2018 (pari ad EURO 14.090,00) .

Altresì, l’Amministrazione Comunale uscente, con Delibera di Giunta Comunale n. 128 del 12 luglio 2021, ha fatto la ricognizione e determinazione del ” FONDO “destinato alla liquidazione dei compensi professionali ai legali del Settore Avvocatura Municipale di Benevento pari ad EURO 97.650,00, di cui EURO 90.000,00 per compensi ed EURO 7.650,00 per IRAP .!

La CONFSAL Funzioni Locali, come sempre, a difesa e tutela dei diritti di TUTTI i cittadini , lavoratori, giovani, disoccupati, anziani e pensionati, rappresenta che la Città di Benevento, al di là di una frenetica e complessa competizione elettorale e senza esclusione di forti polemiche, fa appello a TUTTI i candidati in corsa, quali siano in concreto i ” PROGRAMMI DEL FUTURO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CULTURALE E DEL TURISMO ” che porti la nostra bellissima Benevento ai primi posti in classifica a livello nazionale ed europeo per la storia e la cultura patrimonio di una comunità mortificata nei decenni al di là delle “chiacchiere politichese” .

Un esempio lo constatiamo con continue emigrazioni dei Giovani che scappano dai nostri territori spopolando le nostre ricche risorse culturali, storiche, sportive etc…in quanto non trovando futuro di chi ha rappresentato per decenni le nostre comunità senza un positivo sviluppo economico e culturale conservato nei tempi e dalla storia di una Città ricca di risorse .!

La CONFSAL Funzioni Locali, ritiene, che sarebbe utile al di là di sterili “polemiche ” che si intravedono negli anni tra una mancata politica di sviluppo del territorio che non valorizza in concreto i programmi prefissati in lunghi ed inutili discorsi di una politica sino ad oggi disattenta alle vere problematiche dei GIOVANI, DISOCCUPATI, ANZIANI e PENSIONATI porti solo ” sconforto e delusione ” .

La CONFSAL Funzioni Locali, ancora una volta, lancia un APPELLO a tutte le forze politiche in campo, al fine che i lunghi “PROGRAMMI ELETTORALI” presentati ai cittadini della Città di Benevento si concretizzano effettivamente a tutela di TUTTA la comunità amministrata, creando posti di lavoro per i Giovani e le nuove generazioni, mirando in particolar modo sul ” TURISMO INTERNAZIONALE ” per le ricchezze e bellezze conservate dalla storia e da secoli patrimonio culturale ed artistico di tante risorse presenti sul territorio .

Sarebbe utile nella concretezza dello sviluppo economico del territorio sannita, creare nuove reti di collegamento con infrastrutture su percorsi e itinerari investendo tutte le risorse umane ed economiche sullo sviluppo ” TURISTICO E CULTURALE ” per creare centinaia di migliaia di posti di lavoro per i ” GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI (già nel 2016 è stato presentato al Sindaco uscente un PROGRAMMA SINDACALE SENZA TANTI PUNTI EVIDENZIATI SIANO STATI REALIZZATI).!

La CONFSAL Funzioni Locali, ritiene ed osserva, che i cittadini, lavoratori, giovani, pensionati ed anziani siano stanchi di aspettare le promesse NON mantenute da una classe politica poco attenta alle problematiche prospettate nei decenni e attualmente visibile a TUTTI per il bene della comunità amministrata, creando sviluppo economico e sociale e dei servizi più efficienti e nuovi posti di lavoro per i GIOVANI E LE NUOVE GENERAZIONI .!

Il Coordinamento Provinciale Federazione Confsal Funzioni Locali Benevento e provincia