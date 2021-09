Covid, in calo i nuovi casi in Campania. Immunizzato il 64,7% della popolazione vaccinabile

Diminuiscono i nuovi casi, ma la percentuale di immunizzati in Campania continua ad essere, seppur di poco, sotto la media nazionale. A scattare la fotografia della Regione è la Fondazione Gimbe nel consueto report settimanale. In Campania nella settimana 1-7 settembre si registra un calo di nuovi positivi del 23,5% rispetto alla settimana precedente mentre i casi attualmente positivi per 100.000 abitanti sono 144. Sotto soglia di saturazione, inoltre, i posti letto in area medica e terapia intensiva occupati da pazienti Covid-19. Ciò significa che non scatterà, anche per questa settimana, il cambio di colore. La diminuizione dei nuovi casi arriva, cosi come a livello nazionale, dopo settimane di aumento. Per la prima volta da fine giugno – dice Nino Cartabellotta presidente della Fondazione Gimbe – i contagi sono in flessione sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri”. In controtendenza invece i dati che riguardano le vaccinazioni: la popolazione della Campania che ha completato il ciclo vaccinale è pari al 64,7%, un punto percentuale a cui aggiungere un ulteriore 5,3% solo con la prima dose. Per quanto concerne le fasce d’età il 13,2% degli over 50 non ha aderito alla campagna vaccinale, il 39,7% nella fascia 12-19 anni. E dal governatore della Campania, Vincenzo De Luca, arriva l’ennesimo appello a sottoporsi al vaccino. “Lo ripeto ancora una volta: dobbiamo vaccinarci tutti, non dobbiamo andare dietro alle stupidaggini che circolano anche sui social” ha detto nel corso della cerimonia di inaugurazione dei due nuovi treni per il trasporto locale. “Questa e’ la precondizione per salvare la vita delle persone- ha aggiunto De Luca che rivolge poi un appello “alle donne gravide. Dopo il terzo mese si possono vaccinare In Campania – conclude il governatore – abbiamo altre due donne in gravidanza che sono in terapia intensiva e che non hanno fatto il vaccino “