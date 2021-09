De Luca: terza dose ? Sarò il primo a farla

Il mio appello e’ a vaccinarsi tutti, perche’ la vaccinazione si e’ rallentata in maniera non sostenibile”. A dirlo e’ il ‘governatore’ della Campania, Vincenzo De Luca a margine di un appuntamento a Salerno, spiegando che “oggi in Campania abbiamo un livello di vaccinazione che e’ la meta’ di quello che avevamo preventivato, da 40mila vaccinazioni al giorno a 20 mila”. “Cosi’ non va bene – sottolinea – perche’, anziche’ completare l’immunita’ di gregge in due mesi, ci metteremo altri tre mesi in piu’. Mi auguro che prevalga il senso di responsabilita’ e la ragionevolezza”. Infine, annuncia che “quando cominceremo con la terza dose, io saro’ il primo a farla”. E ribadisce: “Mi faccio la terza, la quarta, la quinta dose. Non se ne puo’ piu’ delle stupidaggini che si raccontano”.