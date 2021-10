” I giorni dell’Arcangelo”: domani 2 ottobre il passaggio dei cavalieri per le vie di Benevento

Termina domani, 2 ottobre 2021, con il passaggio dei cavalieri per le vie del capoluogo sannita, la manifestazione denominata “I giorni dell’Arcangelo”.

L’evento, finanziato con fondi POC 2014-2020 della Regione Campania, è stato organizzato dall’Amministrazione Comunale di Sant’Arcangelo Trimonte (BN) insieme all’Associazione Equites Viae Traianae con il patrocinio e supporto di altre associazioni ed enti nazionali ed europei.

Il territorio del comune di Sant’Arcangelo Trimonte si configura oggi come un crocevia di interesse strategico in cui confluiscono i sentieri afferenti ai più importanti cammini europei: Via Traiana, Via Francigena, Via Micaelica, Via Sacra Longobardorum, Regio Tratturo, un dedalo di percorsi dall’importante valore storico-naturalistico immersi in un’ area collinare dal suggestivo fascino tra il verde degli estesi boschi, gli uliveti e i ruderi dei borghi rurali in pietra locale.

In questo contesto, in cui profondamente è radicato il senso di appartenenza al territorio e alle sue tradizioni più antiche, è nata la manifestazione: “I giorni dell’Arcangelo” un ricco contenitore immateriale di eventi culturali e ricreativi che trova il suo significato in origini molto antiche: dalle celebrazioni cristiane in onore di San Michele Arcangelo di epoca tardo medioevale, ai pellegrinaggi lungo tutti i luoghi micaelici d’ Europa, dall’inizio dello spostamento delle greggi e delle mandrie per la transumanza del XIV secolo, fino alle più recenti e tradizionali fiere contadine del secolo scorso.

Nel ricco calendario di eventi si pone l’accento sulla manifestazione “Cavalcando la Francigena II edizione; Il viaggio della statua”, con un secondo appuntamento, quello di quest’anno, ridefinito in un trekking di più giorni a cavallo tra due regioni con partenza dal santuario garganico di Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, (luogo simbolo della Via Micaelica nel mondo) fino al duomo di Benevento, il giorno 2 ottobre.

A comprovare il forte carattere simbolico ed evocativo della manifestazione, il trekking equestre avrà come fine quello di trasportare, a dorso di cavallo, una statua in pietra raffigurante l’Arcangelo; la scultura, scolpita a mano da un artigiano locale, sarà benedetta all’interno della grotta del santuario di Monte Sant’Angelo raggiungerà, dopo un cammino di circa 200 chilometri, il capoluogo sannita per ricevere la benedizione del Vescovo sull’antico sagrato del Duomo cittadino.

I cavalieri proseguiranno poi verso l’area del fiume Calore presso il Centro Commerciale Sanniti per incontrare appassionati e curiosi.

Il progetto nasce dalla volontà di Amministrazione e Associazioni di valorizzare il patrimonio paesaggistico e culturale e offrire un momento di riflessione e discussione condiviso.