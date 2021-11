Ritiro spirituale in Toscana si trasforma in un focolaio Covid e così 20 sacerdoti e il vescovo di Ariano Irpino – Lacedonia, Mons. Sergio Melillo, sono risultati infetti. Il prelato è in buone condizioni, ha scoperto di essere positivo quando era già in isolamento a casa sul Tricolle di ritorno dal ritiro. In quarantena altri 20 sacerdoti. Sospese tutte le attività nelle diverse parrocchie della diocesi, dove non si terranno nemmeno le messe della domenica per l’assenza dei sacerdoti.