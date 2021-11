Impennata nelle vaccinazioni anti covid nel Sannio e in Irpinia. A Benevento nel primo giorno di riapertura settimanale dell’ex Caserma Pepicelli ben 1450 somministrazioni. Si tratta soprattutto di prime ma anche terze dosi. Effetto super green pass, strumento che entrerà in vigore il prossimo 6 dicembre e i timori legati alla variante Omicron. Nell’ hub di Viale degli Atlantici, però, non sono mancati i disagi con molti anche anziani che hanno atteso al freddo il proprio turno. In alcuni casi l’attesa si è prolungata oltre le due ore, generando non poche lamentale. Proprio su questo punto il direttore generale dell’Asl di Benevento Gennaro Volpe aveva fatto un appello ai cittadini chiedendo massima collaborazione. Dal primo dicembre, ad ogni modo, l’attività vaccinale sarà potenziata con la Caserma Pepicelli che sarà aperta anche il sabato mattina.

Sul fronte contagi continuano a diminuire i positivi nel Sannio: negli ultimi sette giorni 188 i casi comunicati dall’Asl di Benevento al Ministero della Salute, 54 in meno rispetto alla settimana precedente. Oggi 15 i nuovi positivi. Diversa la situazione in Irpinia dove sono 38 i nuovi contagi su 435 tamponi processati. Sei i nuovi casi emersi ad Avellino, altrettanti a Monteforte Irpino. Intanto per quanto riguarda la situazione negli ospedali , secondo l’Agenas, l’agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, in Campania è occupato il 5% dei posti letto nel reparto di Terapia Intensiva. Cresce di un punto percentuale, invece, l’occupazione dei posti letto in area non critica, oggi al 9%. Percentuali inferiori alla soglia di allerta e per quanto riguarda la terapia intensiva anche al di sotto la media nazionale