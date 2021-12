Il Vice Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato il progetto definitivo e la dichiarazione di pubblica utilità per la variante tecnica dei lavori di completamento dell’ultimo lotto della Fondo Valle Isclero in direzione Valle Caudina – SS 7 Appia dell’importo di € 9.300.000,00. Spetta ora alla Regione Campania – Agenzia per la Mobilità procedere alla gara d’appalto dei lavori finanziati con Delibera Comitato Interministeriale della Programmazione Economica n. 54/2016 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020.