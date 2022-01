Ho letto la nota che i rappresentanti degli studenti degli Istituti di Benevento e della provincia mi hanno inviato. Ne apprezzo le considerazioni intelligenti piene di buon senso, che assai spesso non rinvengo in alcune zelanti vestali di una visione ideologica che fa a cazzotti con la drammatica realtà, che vede un vertiginoso aumento del contagio, anche da noi, e soprattutto in alcuni ideologi del nulla e del no a prescindere. La sicurezza, allo stato, è la prima cosa, per le ragioni esposte, tra cui i trasporti in deficit di garanzie, per evitare la trasmissione del virus, e le strutture scolastiche, adeguate a malapena in tempi normali, ma ora a rischio salute. Mentre vi invito a vaccinarvi tutti, onde ergere barriera contro il Covid, non resto insensibile alla vostra coraggiosa, e quasi malinconica, richiesta. Attendo domani, perché domani avrò dall’Asl nuovi dati, e soprattutto perché domani il Tar Campania interverrà nel merito delle decisioni prese dal Presidente della Regione, che ho sollecitato e condiviso con tanti colleghi sindaci. Per intanto, voglio dirvi che sono orgoglioso di voi”. Lo dichiara il sindaco di Benevento, Clemente Mastella.

La nota degli studenti

Noi studenti e studentesse chiediamo il temporaneo rinvio dell’apertura delle scuole in quanto fortemente preoccupati per il gravoso aumento dei contagi Covid all’interno della nostra provincia. Per noi questa richiesta è un’ulteriore sconfitta, in quanto in un momento di difficoltà come quello che stiamo vivendo, abbiamo bisogno di ritornare a scuola, un ambiente non solo di studio, ma soprattutto di convivialità, socializzazione e spensieratezza. Richiediamo a malincuore per i prossimi giorni la DAD, ma con la speranza di ottenere al ritorno a scuola un ambiente realmente sicuro.

Chiediamo ancora una volta maggior attenzione per la situazione dei trasporti, in quanto da due anni a questa parte, noi studenti siamo costretti ad affrontare ogni giorno questa problematica, dovendo muoverci dalle nostre case per raggiungere la scuola, e chiediamo, inoltre, maggior interesse per i problemi e le difficoltà strutturali all’interno degli edifici scolastici di Benevento, dal momento che nella maggior parte di essi, non si può garantire l’areazione delle classi a causa del malfunzionamento delle finestre, e il problema delle classi pollaio è ancora tutt’oggi presente. Ringraziamo il sindaco per l’ascolto delle nostre richieste, con la speranza che il prima possibile si possa far ritorno in sicurezza, garantendo a tutti gli studenti l’effettivo rispetto delle norme tese a ridurre il contagio e salvaguardare la nostra salute”.

La nota è firmata da: Giorgia Mercurio- Liceo P. Giannone; Marco di Gruttola- Liceo P. Giannone; Roberta Bovio – Liceo P. Giannone; Fabrizio Bello – Liceo P. Giannone; Giorgia Lucca – Liceo P. Giannone; Alina Caruso – Liceo P. Giannone; Andrea Zotti- IIS- Galilei/Vetrone; Simone Tammaro- IIS- Galilei/Vetrone; Luigi Raviele- IIS- Galilei/Vetrone; Daniele De Luca- IIS- G. Alberti; Guido Reale – IIS- G. Alberti; Emanuele Palumbo – IIS- G. Alberti; Berardino Rossi – IIS- G. Alberti; Marco Ciarcia- IS Virgilio; Antonio Sferruzzi – IS Virgilio; Michele Pellino – IS Virgilio; Emanuela Boffa- IIS Guacci; Christian Coda – IIS Guacci; Biagio Franco – IIS Guacci; Lorenzo Caporaso – IIS Guacci; Matteo Mangano- IIS- Faicchio-Castelvenere; Marco Velardi – IIS- Faicchio-Castelvenere; Alberto Cesi- IS- Palmieri Rampone Polo; Coppolaro Serafino – IS- Palmieri Rampone Polo; Mastrovito Stiven – IS- Palmieri Rampone Polo; Polcino Tullio – IS- Palmieri Rampone Polo; Calabrese Luca – IS- Palmieri Rampone Polo; Gramazio Vincenzo – IS- Palmieri Rampone Polo; Antonio Maria De Nicola- IT Industriale Lucarelli; Giovanni De Maria – IT Industriale Lucarelli; Matilde Masuccio – IT Industriale Lucarelli; Domenico Pezzuto – IT Industriale Lucarelli; Sofia Servodidio- IPSAR Le Streghe; Asia Pisano – IPSAR Le Streghe; Anita Andolfo – IPSAR Le Streghe; Francesco Di Pietro – IPSAR Le Streghe; Tatiana Fusco – IPSAR Le Streghe