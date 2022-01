Confermata la didattica a distanza nel comune di Pannarano. A stabirlo un’ordinanza del sindaco Enzo Pacca che ha confermato la decisione del governatore De Luca sospesa però in giornata dal Tar della Campania. Le scuole di ogni ordine e grado del comune sannita resteranno chiuse almeno fino a sabato 15 gennaio. Alla base della decisione l’incremento dei contagi e la positività di alcuni alunni e di personale ATA che – si legge nel provvedimento – non potrebbe essere sostituito repentinamente. Poche ore fa la stessa ordinanza è stata firmata anche dal sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli

A San Salvatore Telesino, invece, il primo cittadino Fabio Romano ha confermato la sola chiusura della scuola primaria e delle classi prime della scuola secondaria di primo grado del pless in Via Bagni fino al 12 gennaio 2022 come disposto con ordinanza sindacale