Al via il 26 gennaio i PCTO dell’Università degli Studi del Sannio. Si tratta di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento che permettono agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori di valorizzare le proprie vocazioni e arricchire le conoscenze sui corsi di studio e sul contesto universitario.

L’ateneo sannita fino ad aprile ospiterà oltre 1500 studenti provenienti da tutta la Campania.

I PCTO UniSannio mirano, come ogni anno, a esaltare la valenza formativa dell’orientamento, ponendo gli studenti nella condizione di maturare una maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni e inclinazioni, anche in vista del futuro accesso agli studi universitari.

L’offerta PCTO UniSannio per il 2022 prevede, oltre ad alcuni incontri online, lezioni ed esercitazioni in presenza presso le aule e i laboratori dell’ateneo, con i docenti dei Dipartimenti di Ingegneria (DING), Scienze e Tecnologie (DST), Diritto, Economia, Management e Metodi quantitativi (DEMM).

“Recuperare la dimensione della presenza nelle attività di orientamento, pur con tutta la prudenza e le cautele necessarie in ragione dell’attuale situazione epidemiologica, – ha dichiarato il prof. Ennio Cavuoto, delegato all’Orientamento dell’Università del Sannio – è una conquista cui dobbiamo ambire; l’orientamento e la formazione scolastica e universitaria non possono non svilupparsi secondo dinamiche onnilaterali, che non prescindano dall’esperienza, dal coinvolgimento attivo, dalla componente emotiva e dalla socialità tra studenti e tra studenti e docenti”.