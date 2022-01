“Casa dei Saperi, Officina di Futuro” é il claim dell’Università degli Studi del Sannio che inaugura il nuovo anno accademico con una cerimonia che ha visto la partecipazione dei rappresentanti dei maggiori Atenei del Sud, e di due testimonial d’eccezione, per il mondo dell’imprenditoria Oscar Farinetti e per la politica il Ministro per il Sud Mara Carfagna. Una giornata che segna l’avvio di una nuova pagina per l’Università sannita, con una offerta formativa al passo con le richieste del mondo del lavoro. Soddisfatto il Magnifico Rettore Gerardo Canfora, che ha parlato della realtà universitaria di Benevento come un grande “cantiere di cultura” dove si creano le nuove figure professionali e umane del domani. Futuro e Sud, il coraggio di restare, è questo l’obiettivo di tanti giovani, ed è questo l’auspicio di Alessandra Maria Fiorenza, che in rappresentanza degli studenti ha parlato delle grandi opportunità offerte dall’Università del Sannio, in termini di crescita culturale e personale.