Il caro-materie prime rischia di far impennare persino la colazione: le quotazioni del latte, infatti, sono in aumento. Si tratta solo dell’ultimo esempio dei prezzi delle materie prime alimentari schizzati verso l’alto e che hanno raggiunto complessivamente a livello mondiale il massimo da dieci anni. Un danno per le famiglie, ma anche per i coltivatori diretti ai quali non viene riconosciuto nessun aumento. Per questo motivo domani Coldiretti Benevento e l’Associazione Allevatori Campania – Molise daranno vita ad un flash mob in piazza Castello per chiedere attenzione sul giusto prezzo di latte e carne alla stalla. Mentre agricoltori e consumatori pagano la fiammata dell’inflazione c’è chi specula e si arrichisce – spiega Gennarino Masiello vicepresidente nazionale di Coldiretti: “Sul bancone di vendita aumentano i costi, ma alle coltivazioni e agli agricoltori non viene riconosciuto l’aumento. Il fatto grave è che il consumatore possa pensare che siano dovuti ai maggiori oneri all’agricoltura ma non è cosi. Scenderemo in piazza per dire ai cittadini che stiamo soffrendo perchè il rincaro delle materie servono per mandare avanti gli allevamenti”

A questo si aggiunge poi l’esplosione dei costi energetici e una flessione dei consumi legati al Covid. Il momento di incertezza infatti sta colpendo anche pub, ristoranti, pizzerie, agriturismi che riducono gli acquisti delle materia prima dai coltivatori. Insomma, un momento estremamente complicato “Siamo in ginocchio – sottolinea Masiello – occorre maggiore responsabilità da parte di tutta la filiera produttiva”