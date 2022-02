Il Presidente facente funzioni della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha scritto una nota al Ministro delle infrastrutture Enrico Giovannini, «sull’onda – come ha precisato – dell’emozione per l’ennesima tragedia consumatasi nella serata di sabato 5 febbraio u.s. sulla Strada Statale n. 372 “Telesina” Benevento – Telese Terme – Caianello».