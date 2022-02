ll presidente della Regione, Vincenzo De Luca , lo aveva preannunciato ieri. In Campania la mascherina all’aperto si continuera’ a portarla fino a marzo. DE LUCA, infatti, si accinge a firmare l’ordinanza 2/2022, in base alal quale, fatta eccezione per i bambini di eta’ inferiore ai sei

anni; per le persone con patologie o disabilita’ incompatibili con l’uso della mascherina; per persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo; e per chi sta svolgendo attivita’ sportiva, “l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche all’esterno, resta obbligatorio, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato”, cioe’ nei centri urbani, nelle piazze,

sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento nonche’ nelle file, code, mercati o fiere e altri eventi, anche all’aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all’aperto quali traghetti, battelli, navi.

E’ “il particolare contesto geografico, demografico e sociale del territorio regionale” la ragione alla base della decisione della Regione Campania di confermare l’obbligatorietà dell’uso della mascherina anche all’aperto. La considerazione è contenuta nel testo dell’ordinanza. Nel testo si ricorda inoltre la classificazione della Campania in zona gialla “almeno fino al 27 febbraio” e questo, insieme “all’attuale situazione epidemiologica, rende necessario fornire precisazioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.