Il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato alcuni provvedimenti in materia di edilizia scolastica, forestazione e strade.

Infatti, nell’ambito del PNNR finanziato dall’Unione europea – Next Generation per il “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole”, relativamente alle proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre, Lombardi ha provveduto a licenziare due programmi: il progetto definitivo dell’importo complessivo di € 2. 301.600,24 per la realizzazione di una palestra all’interno dell’area scolastica dell’Istituto Scolastico “Galilei-Vetrone” di Benevento; lo studio di fattibilità tecnico-economica dell’importo complessivo di € 879.670,00 per i lavori di costruzione della palestra a servizio dell’Istituto Scolastico Ipseoa di Castelvenere (BN).

Lombardi ha quindi approvato, in materia di Forestazione, per il programma di interventi per l’anno 2022: le opere di sistemazione dei sentieri naturalistici dell’antica viabilità rurale, e la messa in sicurezza dei boschi di contatto nell’ambito dei Parchi urbani multifunzionali.

Infine, il Presidente Lombardi ha provveduto alla dichiarazione di pubblica utilità per i lavori di adeguamento e messa in sicurezza della Strada beneventana di collegamento tra la S.S. 212 al km. 9+330 e la S.S. 212 variante “Fortorina” relativamente al tronco n. 3 della strada denominata Tratturo del Molise – 1° lotto funzionale per l’importo complessivo € 1.500.000,00 nell’ambito dell’. Accordo di Programma tra la Provincia ed i Comuni di Fragneto l’Abate, Colle Sannita, Reino e Circello per i lavori stradali di funzionalizzazione, qualificazione e potenziamento delle aree per gli insediamenti produttivi.