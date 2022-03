La Misericordia di Benevento, a far data da Domenica 6 Marzo a seguito delle direttive ricevute dall’Area Emergenza della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia e dalla Sala Operativa Regionale Misericordie fa appello alla popolazione per ricevere i seguenti beni con cortese urgenza da inviare al popolo ucraino.

MATERIALE SANITARIO:

Garze e bende Sterili di varie misure;

Disinfettanti: Acqua Ossigenata e Betadine;

Cerotti in rotolo;

Bende Elastiche;

Bende Oculari;

Medicazioni per ustioni;

Punti di Sutura;

Deflussori;

Lacci Emostatici;

Soluzioni Fisiologiche in plastica;

Teli Isotermici;

FARMACI:

Antibiotici;

Antipiretici;

Antidolorifici;

Antidiarroici;

Antinfiammatori;

Anticoagulanti

La consegna potrà avvenire tutti i giorni dalle ore 15,00 alle 19,00 presso la sede della Misericordia di Benevento, sita in via Vittorio Veneto nr. 2/A (angolo viale Principe di Napoli). Tutti i beni raccolti saranno trasportati a cura dell’Area Emergenza della Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia. Si sensibilizzano i Gruppi, i Comitati, le Amministrazioni Comunali, le Comunità Parrocchiali di contattare il Referente della Area Emergenza della Misericordia di Benevento per organizzare le attività logistiche di consegna al recapito telefonico: 338-211.62.70

I volontari della Misericordia di Benevento ringraziano tutti per il gesto di solidarietà umana nei confronti del popolo ucraino.