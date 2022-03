«In merito al documento di programmazione territoriale da realizzare con i fondi del PNRR e adottato dall’ASL, l’Assemblea dei Sindaci, come avevo previsto giorni fa, ha semplicemente ratificato ciò che era stato già deciso, essendo stata convocata in modo tardivo. Una formalità, quindi, utile solo per uscire dall’impasse politico in cui si era cacciato il Sindaco di Benevento, che ha subito il processo ma non gestito. Ancora una volta è doveroso ringraziare la dirigenza dell’ASL per l’importante lavoro svolto: è riuscita a redigere una programmazione scevra dai condizionamenti localistici ma con un respiro territoriale», così in una nota il deputato M5S Pasquale Maglione.

«Elemento positivo uscito dalla assise di ieri, invece – prosegue il deputato – è la discussione sulla problematica relativa all’ospedale di Sant’Agata de’ Goti che ha determinato l’assunzione di un impegno per la convocazione di una specifica riunione, alla presenza del direttore generale del ‘San Pio, Mario Ferrante. Continuerò a sollecitare, come ho fatto nei giorni scorsi, questo importantissimo momento di confronto. Il mio auspicio è che i sindaci possano elaborare una istanza condivisa che consegni alla Regione Campania una richiesta chiara e puntuale di salvaguardia del PO Sant’Alfonso Maria dei Liguori», conclude.

—