Accrocca e i sindaci in vista del Forum

La terza edizione del forum a fine maggio, l’incontro con le istituzioni il 5 aprile prossimo. Monsignor Accrocca, Arcivescovo Metropolita di Benevento ha inteso incontrare i sindaci della provincia capitanati da Clemente Mastella. A loro il presule ha rivolto parole accorate e ha rivolto l’invito a collaborare tutti nell’affrontare e cercare di dare soluzione ai problemi del territorio, desertificazione e fuga dei giovani su tutto. Accrocca è stato chiaro. “Non intendiamo invadere settori che non ci competono, la nostra funzione è quella di indicare un metodo per calibrare gli interventi da mettere in campo. Siamo costruttori di ponti”, ha detto Accrocca, che poi ha ricordato come quest’anno, al volgere si spera della pandemia, la speranza è quella di iniziare un percorso condiviso davvero con le istituzioni, le grandi assenti insieme alla politica delle due edizioni precedenti del forum, ed ha annunciato ufficialmente la presenza dei ministri Giovannini e Carfagna al grande appuntamento di fine maggio al centro La Pace.