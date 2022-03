A Montesarchio si inaugura il nuovo Parco Giochi Inclusivo

Sarà inaugurato sabato 9 aprile alle ore 11 il nuovo Parco Giochi Inclusivo di Via La Marmora, nei pressi dell’asilo e del Circolo Anziani, intitolato alla fondatrice di Special Olympics, Eunice Kennedy Shriver e realizzato dal Comune di Montesarchio. L’evento andrà in scena grazie alla collaborazione dell’associazione “Infinito d Manuel”, Special Olympics Italia, Angsa Campania, Fish Campania, dell’Istituto Comprensivo Statale Primo Circolo di Montesarchio, dell’azienda Eulux, della Sogesi e dell’artista Pietro Vox.

L’evento si avvarrà dell’animazione di Lucia Casale (tutte le attività saranno svolte nel rispetto delle norme anti covid 19).

“Siamo orgogliosi di inaugurare il parco – dichiara l’assessore alle Pari Opportunità Annalisa Clemente – che non solo è dedicato alla fruizione di bambini disabili, ma sarà anche gestito dai ragazzi dell’Infinito di Manuel, che ringraziamo per la preziosissima collaborazione. Un modello virtuoso che auspichiamo di poter replicare in nuove iniziative. Oltre a ciò sarà davvero un bel colpo d’occhio vedere i bambini felici giocare nel parco”.

“Un momento molto importante – prosegue il sindaco Franco Damiano – per un’amministrazione che fa dell’inclusione un punto cardine delle proprie attività. Sono molto soddisfatto anche per il modello di collaborazione tra ente pubblico e che oggi è fondamentale per politiche sociali all’avanguardia e veramente incisive”.