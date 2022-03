31 Marzo 2022 | by Redazione Bn

Attualità

Nella giornata di ieri, mercoledì 30 marzo, presso la sede di Napoli del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata, il sindaco di Apice, Angelo Pepe, ed il Provveditore, Ing. Placido Migliorino, hanno siglato la convenzione che vedrà il Provveditorato quale centrale unica di committenza per gli appalti relativi alle opere del PNRR.

“A seguito delle modifiche normative in materia di appalti relativamente alle opere del PNRR – dichiara il sindaco Pepe – ci siamo attivati immediatamente per farci trovare pronti e cogliere le opportunità che si presenteranno con le risorse del PNRR, scegliendo quale centrale unica di committenza il prestigioso Provveditorato per le Opere Pubbliche che fa capo al Ministero delle Infrastrutture.

Attraverso questa convenzione garantiamo al nostro Ente qualità, competenza e trasparenza.”