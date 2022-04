Benevento| Scalo merci, Barone: “Andiamo avanti anche con il comparto agricolo. Incontrerò la senatrice Lonardo e l’onorevole Maglione”

La progettazione per lo scalo merci di Ponte Valentino sta andando avanti e a breve incontrerò la senatrice Lonardo e l’onorevole Maglione che mi hanno chiesto una riunione per discutere della parte che riguarda l’hub vino e prodotti agricoli”. A dirlo è Luigi Barone, presidente del Consorzio Asi della provincia di Benevento. “Stiamo continuando nelle attività di interlocuzione con Rfi con il sindaco Mastella, terremo entro quindici giorni un nuovo incontro con Regione Campania, Comune di Benevento e Confindustria, l’obiettivo è definire quanto prima il quadro economico dell’intervento complessivo. Per quanto attiene, invece, all’area, sempre interna allo scalo, da dedicare al settore agricolo ho già visto le associazioni di categoria (Coldiretti, Cia e Confagricoltura) alle quali ho trasmesso tutti i documenti finora approntati ed ho chiesto loro di farmi avere suggerimenti specifici per la progettazione. Per quanto ci riguarda siamo assolutamente disponibili ad ospitare nello scalo merci uno spazio dedicato al vino e al comparto agricolo, l’importante è trovare le giuste condizioni progettuali e di gestione”, conclude Barone.