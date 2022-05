Città della ceramica, finanziamenti anche per Cerreto Sannita e San Lorenzello

Sono stati appena emanati dal Ministro dello sviluppo economico i decreti che rendono operative le misure contenute nell’ultima legge di Bilancio, che mirano a sostenere le imprese della filiera della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano, con risorse complessive pari a 10 milioni di euro”. Lo scrive in una nota la senatrice del M5s, Danila De Lucia.

“I due decreti disciplinano le modalità di presentazione delle domande per richiedere contributi a fondo perduto destinati sia a ridurre i costi delle bollette di gas e dell’energia elettrica per l’anno 2022, sia alla realizzazione di progetti per la valorizzazione dell’attività della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità. Grande soddisfazione, quindi, è stata espressa dal deputato del Movimeno 5 Stelle, Gianpaolo Cassese, presidente dell’Intergruppo parlamentare per le Città della ceramica artistica e tradizionale, del quale faccio convintamente parte insieme al deputato Pasquale Maglione.

Il primo decreto – continua la senatrice – stabilisce che entro il 15 settembre le imprese del settore della ceramica artistica e tradizionale e del vetro artistico di Murano potranno fare domanda per richiedere contributi a fondo perduto dedicati al pagamento di una parte rilevante delle bollette di gas e dell’energia elettrica di quest’anno. Per la misura, importantissima in questo momento di grave crisi energetica, è stato istituito un fondo presso il Mise con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro. Per quanto riguarda gli altri 5 milioni di euro, destinati in particolare al comparto della ceramica, un ulteriore decreto stabilisce che le imprese del settore potranno beneficiare per il 2022 di un contributo non inferiore a 10mila euro e fino a 50mila euro – per la copertura delle spese – destinati a progetti utili ad una delle seguenti finalità: piattaforme informatiche, sviluppo tecnologico dell’impresa, sviluppo industriale attraverso l’acquisto di uno o più macchinari nuovi di fabbrica. Attraverso questi incentivi, i nostri maestri ceramisti avranno l’opportunità di introdurre strumenti innovativi per rendere la loro attività maggiormente efficiente e competitiva.

È un’occasione straordinaria che sono certa le aziende delle nostre città della ceramica, Cerreto Sannita e San Lorenzello, non si lasceranno sfuggire. Peraltro, proprio in questi giorni, è in distribuzione la rivista La Ceramica Moderna & Antica, diretta da Giovanni Mirulla, con un focus dedicato alla ceramica campana, dedicandolo all’azione politica svolta nelle aree produttive di Avellino e Benevento”.