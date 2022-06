Avellino| Festa della Repubblica in piazza Libertà, ecco tutti gli insigniti OMRI

Ad Avellino il 76° Anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana ha fatto registrare una manifestazione molto sentita e partecipata. Finalmente, infatti, la cerimonia si è potuta svolgere in una fase di ripresa delle attività dopo la pandemia. Nell’attuale contesto di crisi internazionale, il Prefetto di Avellino, Paola Spena, per favorire un momento di coesione e condivisione dei valori fondanti della Costituzione, anche con il coinvolgimento del mondo della scuola e della cittadinanza, ha ritenuto di tenere l’evento in Piazza Libertà.

Alle ore 10.30 lo schieramento del Reparto di formazione per gli onori e, alla presenza delle Autorità e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, la cerimonia dell’Alzabandiera con la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e contributi di studenti di alcuni istituti del territorio, nonché del Conservatorio Domenico Cimarosa.

La cerimonia è stata preceduta, alle ore 10.15, dalla deposizione della corona presso il Monumento ai Caduti in questa Piazza Matteotti, alla presenza delle Autorità locali

Lungo Corso Vittorio Emanuele è stata allestita una Mostra statica a cura dell’Esercito, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco.

All’interno di questi eventi i Vigili del Fuoco sono stati protagonisti con la messa in opera del pennone per l’alza bandiera, la calata dei SAF con il tricolore lungo la facciata della Prefettura con il sottofondo dell’inno di Mameli.

Nell’occasione, si è proceduto anche alla consegna delle onorificenze dell’Ordine “al merito della Repubblica Italiana” ai seguenti insigniti:

COMUNE DI AVELLINO

Sindaco Dott. Gianluca Festa

· Ufficiale Colonnello Massimo CAGNAZZO, grandemente apprezzato quale Comandante Provinciale dell’Arma Carabinieri di Avellino dal 2017 al 2020, attualmente dirige la Scuola Carabinieri di Perfezionamento al Tiro in Roma. Nello svolgimento della sua attività, con grande professionalità e spiccato acume investigativo, ha conseguito brillanti risultati in complesse indagini per il contrasto della criminalità comune e organizzata, fornendo anche collaborazione alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per l’esecuzione di importanti provvedimenti. Ha riscosso grande stima e riconoscimento oltre che nell’ambito lavorativo, anche nei rapporti con le Istituzioni e la comunità, grazie alle sue eccellenti doti professionali e umane e allo spiccato senso del dovere.

· Ufficiale Ernesto SPARTANO, Ispettore Superiore della Polizia di Stato in quiescenza, ha prestato servizio con spiccato senso del dovere e massima dedizione presso la Squadra Mobile di Avellino. Nel corso dell’attività lavorativa ha sempre dato prova di elevate capacità professionali ed encomiabile spirito di servizio.

· Cavaliere Davide ARGENIO, Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, attualmente in servizio presso il Comando Provinciale di Avellino. Con grande senso di abnegazione ed altruismo non ha esitato a partecipare con impegno alla gestione delle grandi calamità che hanno colpito il Paese, distinguendosi anche durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19, sempre con generoso spirito di sacrificio a servizio della comunità.

· Cavaliere Ing. Renato DI MEO, in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Avellino quale Responsabile dell’Area Prevenzione Incendi. Sin dal suo ingresso nell’Amministrazione è stato incaricato di svolgere diverse e impegnative attività, ricevendo riconoscimenti nel corso di tutta la sua attività lavorativa, per le straordinarie ed eccellenti doti professionali oltre che umane.

· Cavaliere Uliam IARRICCIO, in servizio presso il Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Avellino. Ha partecipato a diverse missioni sul territorio nazionale interessato da emergenze di protezione civile. Nel corso della sua attività professionale ha svolto i diversi incarichi con grande spirito di abnegazione, sacrificio e massima dedizione, facendosi apprezzare anche per la sua costante collaborazione con i livelli istituzionali.

· Cavaliere Dott.ssa Carmen D’ARGENIO, Infermiera in servizio presso l’Unità Operativa di Ostetricia dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino, ha sempre dimostrato elevate capacità professionali ed encomiabile spirito di servizio nella sua opera di assistenza, distinguendosi anche durante la fase dell’emergenza da Covid 19 per il contributo ed il sostegno prezioso che ha profuso nei confronti delle pazienti e dei familiari.

· Cavaliere Francesco MARUOTTO, Sottufficiale dei Carabinieri in quiescenza, ha comandato il Nucleo Informativo del Reparto Operativo di Avellino. Si è distinto per il rispetto e la professionalità dimostrate fornendo sempre una risposta operativa, pronta ed efficace, nei confronti della comunità

COMUNE DI ARIANO IRPINO

Sindaco Dott. Enrico FRANZA

· Ufficiale Michelangelo COLAPAOLO, Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Ariano Irpino. Nel corso della vita lavorativa ha ricevuto numerosi riconoscimenti per l’alto senso del dovere e le capacità professionali dimostrate. In particolare, sin dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ha contribuito a garantire ogni supporto necessario nella delicatissima fase dei contagi che hanno colpito duramente il territorio di Ariano Irpino, il primo Comune della Regione Campania ad essere dichiarato zona rossa

· Cavaliere Michele ZIZZA, Carabiniere scelto dell’Arma, attualmente in servizio presso il Senato della Repubblica, con il prestigioso e delicato incarico di addetto all’Ufficio Stampa. Nel corso della sua vita lavorativa si è particolarmente distinto per l’impegno profuso, lo spirito di abnegazione e la capacità dimostrata nel fronteggiare situazioni impreviste ed imprevedibili.



COMUNE DI ATRIPALDA

Sindaco Dott. Giuseppe SPAGNUOLO

· Ufficiale Colonnello Gennaro OTTAIANO, già Comandante del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Avellino, dal 2017 al 2021, è Direttore della II^ Divisione del Servizio Centrale di Protezione presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno. Ha sempre dimostrato elevatissima competenza nell’espletamento dei suoi incarichi, conseguendo ottimi risultati durante il percorso professionale, riscuotendo ampi apprezzamenti, in particolare sul territorio avellinese, dove ha diretto importanti e delicati interventi anche nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 anche a tutela dell’economia. Riceve questo importante riconoscimento per il suo costante impegno, a garanzia delle regole del libero mercato e della concorrenza e per essersi saputo distinguere grazie alle straordinarie doti umane e professionali, che lo hanno reso punto di riferimento della comunità irpina.

· Ufficiale Sabino AMORE, Maresciallo Maggiore dei Carabinieri in servizio presso il Reparto Operativo del Comando Provinciale di Avellino, ha sempre dimostrato massima affidabilità ed encomiabile spirito di servizio, disimpegnando con grande senso dello Stato ed assoluta dedizione i delicati compiti a lui assegnati, manifestando sempre straordinaria disponibilità alla collaborazione.

· Cavaliere Roberto TREZZA, Vigile Coordinatore presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, oltre ad aver partecipato a diverse missioni nei territori interessati dai grandi eventi di protezione civile, si è distinto anche durante l’emergenza da Covid-19, contribuendo con i suoi interventi a prestare soccorso alla popolazione per le gravi esigenze sanitarie, fornendo, in tal modo, una risposta operativa efficace e largamente apprezzata. .

· Cavaliere Valerio TROPEANO, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, presta servizio presso la Sottosezione della Polizia Stradale di Grottaminarda. Nel corso della sua vita lavorativa ha sempre dato prova di elevate capacità professionali, altissima dedizione e spirito di sacrificio, soprattutto nelle situazione di particolare criticità.

COMUNE DI CERVINARA

Assessore delegato Carmelo TODINO

· Cavaliere Dott.ssa Myriam CLEMENTE, Dirigente dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio di Napoli, ha sempre svolto il suo ruolo riscuotendo grande stima e considerazione con apprezzamenti sia all’interno del contesto lavorativo che all’esterno.

COMUNE DI FONTANAROSA

Sindaco Dott. Giuseppe PESCATORE

· Commendatore Dott. Flavio PETROCCIONE, dipendente del Ministero Beni Culturali, è stato Sindaco del Comune di Fontanarosa e Capo di Gabinetto del Presidente della Provincia di Avellino, distinguendosi per le elevate doti professionali e umane, il costante e costruttivo rapporto con le Istituzioni e la comunità per la quale è stato sempre un valido interlocutore ed un operativo punto di riferimento.

COMUNE DI GESUALDO

Commissario Straordinario

Viceprefetto Dott.ssa Franca FICO

· Ufficiale Angelo FAMIGLIETTI, Maresciallo Maggiore dell’Arma dei Carabinieri, attualmente in servizio presso il Comando Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi con l’incarico di Comandante del Nucleo Operativo Radiomobile. Nel corso della sua attività lavorativa si è distinto per l’impegno profuso, per la professionalità dimostrata e l’alto senso del dovere che l’ha sempre accompagnato.

COMUNE DI MERCOGLIANO

Sindaco Dott. Vittorio D’ALESSIO

· Ufficiale Colonnello Gennaro CURTO, Comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Benevento, durante l’attività lavorativa ha ricoperto incarichi di prestigio, dando prova di spiccata capacità professionale e di elevate doti umane, ricevendo ampi apprezzamenti per il lavoro svolto per la tutela e la salvaguardia del territorio e dell’ambiente in generale.

· Cavaliere Dott.ssa Gaetanina SESA, Infermiera professionale in servizio presso l’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino. Nel corso dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 si è contraddistinta per lo spirito di servizio, la profonda dedizione, il senso di abnegazione nei confronti dei pazienti, con le cure e la gentilezza più nobile.

COMUNE DI MONTEFORTE IRPINO

Sindaco Dott. Costantino GIORDANO

· Cavaliere Sabato PASCALE, Maresciallo Ordinario della Guardia di Finanza, in servizio presso il Comando Provinciale di Avellino ha sempre dato prova di elevate capacità professionali, altissima dedizione e spirito di sacrificio, soprattutto nelle situazione di particolare criticità.

COMUNE DI ROTONDI

· Cavaliere Prof. Giuseppe ILARIO, Sindaco del Comune di Rotondi e, al contempo, Direttore del Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento. Ha sempre riservato alla sua attività massimo impegno e costante attenzione, nell’interesse esclusivo della comunità e dell’Istituto che dirige a cui ha dedicato ogni sua energia e risorsa

COMUNE DI SAN MARTINO VALLE CAUDINA

Sindaco Arch. Pasquale PISANO

· Cavaliere Dott.ssa Giuseppina ABATE, Funzionario in servizio presso

la Ragioneria Territoriale dello Stato di Avellino-Benevento, sede di Benevento, ha svolto la sua attività lavorativa con assoluto impegno e professionalità, riscuotendo grande stima e considerazione sia nel contesto lavorativo che all’esterno .

COMUNE DI SAN POTITO ULTRA

Sindaco Dott. Pasquale NAZZARO

· Cavaliere Dott. Domenico GIANNETTA, Comandante della Polizia Municipale di Atripalda. Nel corso della sua attività lavorativa ha sempre adempiuto ai doveri dell’impegnativo Ufficio ricoperto con grande impegno e spirito di abnegazione, riscuotendo pubblica stima.

COMUNE DI SANT’ANDREA DI CONZA

Sindaco Dott. Gerardo Pompeo D’ANGOLA

· Cavaliere Gerardo IANNICELLI, Brigadiere Capo della Guardia di Finanza, in servizio presso la Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi, si è sempre distinto per il profondo spirito di servizio e l’alto senso del dovere, distinguendosi per l’impegno profuso per garantire agli operatori economici onesti e nel contrastare fenomeni di evasione fiscale

COMUNE DI SANT’ANGELO DEI LOMBARDI

Sindaco Dott. Marco MARANDINO

· Cavaliere Dott.ssa Concettina GARGANO, Funzionario dell’Agenzia delle Entrate presso la sede di Sant’Angelo dei Lombardi, ha sempre dimostrato grandi doti professionali e umane, svolgendo la propria attività lavorativa con assoluto impegno e professionalità, riscuotendo grande stima e considerazione sia nel contesto lavorativo che all’esterno

COMUNE DI TAURASI

Sindaco Dott. Antonio TRANFAGLIA

· Cavaliere Geometra Antonio CAGGIANO, imprenditore nel settore enologico, è impegnato nella diffusione della cultura enoica locale, valorizzando le eccellenze del territorio, ed in questo campo ha ricevuto numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali.