Provincia|Approvato progetto definitivo per rimozione, trasporto e smaltimento rifiuti nello Stir di Casalduni

Approvato in linea tecnica il Progetto Definitivo per la rimozione, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti abbancati presso lo Stir di Casalduni in uno con la richiesta ufficiale alla Regione Campania di uno specifico stanziamento di € 1.800.000,00 per realizzare l’intervento.

E’ quanto prevede una Deliberazione adottata dal Vice Presidente della Provincia Nino Lombardi.

Il provvedimento, come ha sottolineato il Vice Presidente in una dichiarazione, era da lungo tempo atteso anche per dare corso alle attività necessarie per riavviare la linea produttiva dello Stir di Casalduni dopo il devastante incendio del 2018 che ha pesantemente colpito l’intera gestione del ciclo rifiuti nel Sannio.

La procedura di approvazione del progetto era stata discussa nei giorni scorsi nel corso di incontri tra lo stesso Vice Presidente della Provincia, i funzioni tecnici dell’Ente, la Samte, l’Ato Rifiuti e l’Assessore all’ambiente ed il Vice Presidente della Regione Fulvio Bonavitacola.