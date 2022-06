Covid, De Luca: “In Campania preoccupati da Omicron 5, registrato un aumento dei contagi”

“Abbiamo sullo sfondo grandi incognite che riguarderanno sia la ripresa economica, dopo questa estate, sia i problemi sanitari. Abbiamo qualche preoccupazione per questa nuova variante Omicron 5 perché abbiamo registrato un piccolo aumento di contagi”. Lo dice il Presidente della Campania Vincenzo De Luca a margine della sua partecipazione a Napoli alla presentazione del

Programma di interventi della Regione per il miglioramento dell’offerta di servizi residenziali universitari per le aree urbane. “Siamo un po’ preoccupati perché questa variante è molto

diffusa in Germania e noi quest’estate avremo milioni di turisti tedeschi in Italia – afferma il governatore -. E’ evidente – conclude – che dobbiamo essere molto molto prudenti se vogliamo

tornare alla vita e non essere costretti a chiudere”.