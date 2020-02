Benevento| Interrogatorio Pierina, l’avvocato Giorgione ha chiesto la perizia psichiatrica

Presso il reparto di psichiatria dell’ Ospedale Rummo di Benevento si è tenuta l’udienza di convalida del fermo di Pierina Gogliucci, la badante di 64 anni di Grottaminarda.La donna da anni accudiva Mario Rocco Castellano,un 85enne deceduto nella giornata di sabato scorso,e abbandonato cadavere nei pressi dell’ospedale Rummo di Benevnto, proprio dalla donna,accusata di abbandono di cadavere e occultamento.Oggi Pierina ha risposto alle domande del Gip in maniera tranquilla rispetto al ricordo di quella giornata, così come ha confermato il suo avvocato Gerardo Giorgione raggiunto telefonicamente,aggiungendo inoltre che la donna da tempo non stava assumendo farmaci importanti per la sua salute mentale, e che comunque il povero Mario era stato abbandonato a se stesso,in una storia di solitudine in cui evidentemente anche la povera Pierina era finita.

Pierina ha raccontato al GIP di aver lavato il corpo del povero Mario dopo essersi accorta che ormai non respirava più, ma che non lo avrebbe spostato dal letto poichè “il suo spirito vagava ancora in casa” dopo avrebbe esaudito l’ultimo desiderio dell’anziano, cioè essere portato al Rummo di Benevento, dove era già stato in cura. L’avvocato Giorgione è proprio su questi aspetti che basa la sua linea difensiva, ovvero una condizione psichica di grande disagio, tanto da far richiedere una perizia psichiatrica per la sua assistita.