Coronavirus, militare di Guardia Sanframondi in quarantena

Avrebbe viaggiato con la giovane 24enne casertana un ragazzo di Guardia Sanframondi, ad oggi in quarantena. La casertana già dalla serata di ieri sera, in seguito a un primo test effettuato in Campania,era risultata positiva. Il tampone della ragazza – che non presenta alcun sintomo – nel pomeriggio di ieri è stato inviato allo Spallanzani di Roma per una ulteriore e definitiva verifica e i risultati sono attesi questa mattina. Il ragazzo è un 22enne, militare, proveniente anche lui dal Milanese ed era tornato insieme alla 24enne lo scorso 24 febbraio nel Sannio. Da ieri è in quarantena volontaria in casa, assieme alla famiglia. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dall’Asl di Benevento. Per ora non presenta sintomi di febbre.