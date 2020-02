Covid-19, 13 contagi in Campania. De Luca: “Denunceremo chi non e’ responsabile “

Conferenza stampa del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca in merito agli aggiornamenti dei casi sul Covid 19.

E’ del tutto evidente che senza senso di responsabilità il problema diventa difficilmente governabile. Devo dire che dei cittadini non riscontranti nei casi della Campania. Ognuno è responsabile per sè e la sua comunità. Denunceremo chi non è responsabile. Chi dovesse avere problemi rimanga in casa e contatti il medico di base, in maniera assolutamente chiara e semplice. Si fermi a casa e poi si deciderà. Dobbiamo fare uno sforzo di semplificazioni delle procedure.

Attualmente 13 casi conclamati, non tutti certificati dall’Istituto Superiore di Sanità. Test fatti dal Cotugno di Napoli che sta facendo un lavoro eccezionale. Dei tredici casi 9 a napoli, 2 a caserta, 1 a salerno, 1 a Benevento.

La priorità è ricostruire la catena di contatti.

Sul caso beneventano. “Una volta individuato il ragazzo, abbiamo verificato la positività/negatività dei genitori. Abbiamo individuato l’accompagnatore del padre che insegna a Ruviano. Abbiamo contattato il luogo di lavoro del giovane e oggi sono in quarantena”

IN AGGIORNAMENTO