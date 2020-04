Covid-19, a Montesarchio negativi i 4 casi sospetti

Buone notizie a Montesarchio per quel che riguarda i test per il covid 19: sono negativi i 4 tamponi effettuati sulle persone che avevano avuto contatti per rapporti familiari, di lavoro o di convivenza con residenti risultati positivi. Con sollievo dunque constatiamo che 4 casi sospetti hanno dato tutti esito negativo, sia quelli collegati a positività relative alla struttura Villa Margherita sia quelli collegati all’operatore dell’azienda avicola di Paolisi, risultato positivo.

Il sindaco Franco Damiano, inoltre, visto l’incessante lavoro dei volontari di misericordia e Protezione civile e degli operatori comunali che stanno fronteggiando l’emergenza ha chiesto alla Asl di Montesarchio che siano sottoposti, tutti, a tampone. “Ciò per seguire sempre – commenta Damiano – la nostra linea di assoluto rigore ai fini di fornire ai cittadini la massima sicurezza. Gli operatori e i volontari stanno fornendo un servizio essenziale ed encomiabile: è giusto che lavorino in tranquillità e che i cittadini che vengono da loro assistiti siano tranquilli a loro volta. Ringrazio in ogni caso la direzione generale Asl e tutti gli uffici per quanto fatto finora e quanto farà nei prossimi giorni per la città”.

Sanificati ancora una volta nelle ultime ore uffici comunali, strade e spazi pubblici come ad esempio il cimitero.

“Stiamo mettendo in campo il massimo sforzo con i nostri operatori, i volontari, gli agenti della municipale, la Sogesi per la sicurezza dei cittadini e anche per il decoro del paese. Facciamo appello ancora una volta ai nostri concittadini affinché restino ancora in casa e seguano ancora le regole come fatto finora”.