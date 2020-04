Covid-19, Paolisi “zona rossa” per altri tre giorni

“La zona rossa a Paolisi sarà prorogata per altri tre giorni”. Lo annuncia il sindaco del Comune caudino, Umberto Maietta.

“Abbiamo lavorato alacremente al tavolo regionale per evitare un inutile prolungamento della zona rossa e il Comune si è reso protagonista prendendo importanti impegni – continua il primo cittadino – e di comune accordo con tutte le forze istituzionali abbiamo deciso una proroga breve fino al 21 aprile”. Maietta spiega il motivo per il quale si è reso necessario questo rinvio. “Bisogna risolvere delle criticità contingenti per mettere in sicurezza tutto il paese. In particolare, avevamo la necessità di individuare una struttura per consentire agli extra comunitari negativi al Coronavirus di trascorrere il periodo di quarantena. La struttura – evidenzia ancora – è stata trovata dal Comune e sarà il Municipio ad impegnarsi finanziariamente per il periodo necessario. Un sacrificio economico importante ma fondamentale per uscire dalla zona rossa”. Il primo cittadino, poi, si sofferma sul ruolo del Comune sul tavolo istituzionale: “Abbiamo agito per evitare decisioni calate dall’alto, per tutelare la salute dei nostri cittadini e per dimostare che Paolisi ha la forza e la dignità per ripartire. La proroga di tre giorni è una ottima notizia e dimostra come siamo stati ligi alle regole e il nostro impegno è stato ripagato. Cari paolisani, ancora un po’ di pazienza e saremo fuori da uno dei momenti più difficili della nostra storia”.