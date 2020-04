Covid-19, nuovo decesso al San Pio ma diminuiscono i contagi nel Sannio

Un nuovo decesso al San Pio di Benevento. Dopo la morte del 72enne di San Salvatore Telesino, questa mattina è spirata una 84enne di Baronissi, in provincia di Salerno. La donna si trovava nel Sannio poichè dallo scorso febbraio era ricoverata a Villa Margherita, dove molto probabilmente ha contratto il virus quando è scoppiato focolaio. Trasportata al San Pio, questa mattina il tragico epilogo. Tristezza nel centro salernitano. “La notizia addolora e commuove la nostra comunità – si legge in un post facebook sul profilo del Comune di Baronissi – Ne ricordiamo tutti la dolce figura”. Se ne andata via silenziosamente, la nostra “salumiera di via Convento”, ricorda una concittadina – il suo negozio di alimentari era per noi un punto di riferimento, sempre disponibile e sorridente”. E’ la ventesima vittima per Covid-19 nel nosocomio benevantano, la sesta che riguarda una persona non residente nella provincia beneventana. Cresce anche il numero dei decessi legati a Villa Margherita: su 22 persone trasportate dalla clinica di Piano Cappelle, nove sono decedute. Venticinque le persone che sono ricoverate nell’ospedale sannita, di cui 21 sannite. Crescono anche i casi sospetti nell’area Covid: dai 12 di ieri ai 16 di oggi. Sul fronte dei nuovi contagi nel Sannio invece contrinua il calo: nelle ultime 24 ore sono guarite tre persone. Ora sono in totale 17 le persone guarite: 139 gli attuali positivi. Benevento il comune con più contagi: 35 casi, 31 ancora positivi.

PROSPETTO CONTAGI

Situazione 20 Aprile