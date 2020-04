Paolisi, oggi altri due tamponi. Domani test rapidi.

“Abbiamo lavorato alacremente in questi giorni per adempiere a tutte le richieste inserite nel decreto di zona rossa”. Il sindaco di Paolisi, Umberto Maietta, traccia un bilancio delle attività svolte negli ultimi due giorni.

“Abbiamo individuato gli alloggi dove consentire agli immigrati di trascorrere con tranquillità e sicurezza il periodo di quarantena imposto dalle autorità sanitarie – dice il primo cittadino. E colgo l’occasione di ringraziare don Robert, don Giampiero e il Vescovo per la grande disponibilità che hanno avuto nei confronti della nostra comunità. Una parte dei ragazzi, infatti, sarà ospitata nella casa canonica”.

Domani dovrebbe essere l’ultimo giorno di zona rossa. “Anche oggi l’Asl di Benevento ha provveduto a fare due tamponi: si tratta di persone già tracciate e quindi in quarantena. Domani – afferma il medico – ci saranno altri test rapidi. Tutto ciò viene fatto perché non si può abbassare ora l’attenzione e bisogna essere molto attenti”.

Il sindaco, poi, ringrazia “i volontari, le forze dell’Ordine, i miei amici dell’Amministrazione e tutte le persone di buona volontà che in questi due giorni non hanno trovato pace per adempiere agli obblighi imposti dalla Regione. Voglio ringraziare anche tutti coloro che hanno donato aiuti alla nostra comunità: è anche grazie alle loro sovvenzioni che siamo riusciti ad agire con rapidità. Non dimentichiamo che il nostro è un Comune in dissesto finanziario”.

“Aspettimo con fiducia – conclude Maietta – che il Nucleo di Valutazione della Regione Campania faccia le proprie analisi. Paolisi ce la farà”.