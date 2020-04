Benevento| Villa Margherita: in tre giorni programmate 20 dimissioni

Sono giornate di doppi tamponi negativi, guarigioni dal Covid-19 e dimissioni di pazienti presso la Casa di cura Villa Margherita di Benevento.

Dei 47 pazienti attualmente ricoverati presso la Clinica di Piano Cappelle, infatti, 9 sono stati dimessi ieri (martedì 21 aprile) a seguito del doppio tampone negativo e altri 8 oggi (mercoledì 22). Domani sarà ancora una giornata di dimissioni per un numero programmato di 7/8 pazienti.

Per i 17 pazienti ancora positivi è prevista nel giro di pochi giorni la doppia tamponatura.

“Il Covid ha stravolto la quotidianità e l’attività tradizionale della nostra clinica – dice Saverio Santopietro, Direttore Sanitario facente funzione – ma ci stiamo rimettendo in piedi attraverso tanto lavoro che sta dando i suo frutti”.

“Abbiamo garantito – continua Santopietro – l’isolamento necessario e attuato le procedure e i protocolli per assicurare standard di sicurezza di pazienti e operatori, in ottemperanza con le linee guida del Ministero della salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il tutto cercando nel frattempo di assicurare, con ogni sforzo, adeguata assistenza e cure ai pazienti già presenti in struttura”.

“Siamo rimasti – conclude Santopietro – in costante contatto con la Direzione Sanitaria dell’Asl e con il Dipartimento di Prevenzione, fornendo anche quotidianamente report di aggiornamento”.

Nico Coppari