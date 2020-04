Covid-19, al San Pio la quindicesima vittima sannita

A distanza di una settimana c’è un decesso per Covid al San Pio di Benevento. A perdere la vita un 69enne di Sant’Angelo a Cupolo che dal 5 aprile si trovava nel nosocomio beneventano. L’uomo rientra tra coloro che hanno contratto il virus a Villa Margherita, struttura dalla quale fu dimesso con il tampone che, secondo quanto riferisce il sindaco Fabrizio D’Orta, sarebbe stato effettuato a distanza di 10 giorni. Risultato positivo e in virtù del peggioramento delle condizioni il 69enne è stato trasportato in ospedale. Dopo settimane di lotta, il ricovero in terapia intensiva, oggi la tragica notizia.