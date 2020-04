Covid-19, Conte presenta la fase 2. “Se ami l’Italia devi rimanere distante”. Prime riaperture il 4 maggio

Fase 2, ci siamo. Conferenza stampa del premier Conte sulle linee guida dell’immimente ripresa delle attività.

“Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus. Siamo consapevoli che la curva potrà risalire, questo rischio c’è e va affrontato con metodo e rigore. Sarà importante mantenere le distanze di sicurezza. L’unico modo è la distanza sociale. Se ami l’Italia devi rimanere distante. Se non rispettiamo le precauzioni la curva risalirà. Anche il Governo ha il suo ruolo. Ci aspetta una sfida molto complessa. Nelle prossime settimane, mesi gettiamo le basi per la ripresa del paese. Il Governo farà la sua parte, sarà una stagione intensa di riforme. Insieme a tutta la squadra dei Ministri non ci tireremo indietro. Questo piano parte del 4 maggio, è un piano ben pensato e strutturato. Nella convivenza con il virus dovremo adottare tutte le precauzioni. Abbiamo già sollecitato il commissario Arcuri per evitare speculazioni sul mercato delle mascherine. Il prezzo è 0.50 per le mascherine chirurgiche. vremo prezzo calmierato equo per le mascherine, sarà senza Iva, il prezzo sarà 0,50 per le mascherine chirurgiche”. “Con il recovery found in Europa abbiamo ottenuto un risultato storico, ed è stato creato uno strumento innovativo che offrirà ai Paesi più colpiti di percorrere una strada di rirpesa grazie alla solidarietà”.

Con il nuovo decreto aiuteremo di più gli autonomi e le imprese. Il nostro obbiettivo è avere più occupati. Non dimentichiamo settori più colpiti, come quello del turismo che sicuramente avrà sostegno del Govenro. Oltre il decreto per le misure economiche siamo preparando il decreto #sbloccapaese.

Misure che entreranno in vigore del 4 maggio fino al 18 maggio.

Dal 4 maggio.

Spostamenti all’interno della Regione con le regole di prima, aggiungiamo spostamenti mirati per far visita a congiunti, con mascherine e mantenimento delle distanze. Resta il divieto di spostamento tra Regioni, “saranno garantite solo per motivi di salute, lavoro e urgenze”. Chi ha la febbre da 37.5 deve rimanere a casa.

Accesso a parchi e ville

Saranno consentite le cerimonie funebri con la partecipazione di massimo 15 persone

Attività sportiva e motoria: ci si potrà allontanare, ma rispettando la distanza di sicurezza. Saranno consentito le sessioni di allenamenti degli atleti professionisti o non professionisti a livello individuale.

Consentiamo accesso a parchi ville e giardini pubblici ma con misure, i sindaci potranno disporre la chiusura di queste aree.

Consentiamo dal 4 maggio una maggiore attivita’: bar e ristoranti potranno fare attivita’ di ristorazione con asporto ma che nessuno pensi che ci possano essere assembramenti. Il cibo non si consumera’ davanti al posto di ristoro”

Attività produttive: riapre tutta la manifattura e il settore delle costruzioni e del commercio all’ingrosso. Le riaperture sono consentite in base al “presupposto che queste aziende rispetteranno rigorosamente il protocollo di sicurezza sui luoghi di lavoro perfezionato il 24 aprile”

Dal 18 maggio riapertura il commercio al dettaglio. Musei mostre e biblioteche. E allenamenti di squadra.

Dal 1 giugno quelli relativi alla cura della persona (barbieri, centri estetici) e riapertura di bar e ristoranti