99enne trovato cadavere in casa e badante impiccata nella legnaia, doppia tragedia a Villanova del Battista

Scena agghiacciante quella che si è aperta alla vista dei carabinieri della Compagnia di Ariano che hanno ritrovato due persone morte in un’abitazione e un suo locale di servizio a Villanova del Battista. Poco dopo mezzogiorno, a seguito di segnalazione da parte di familiari che da qualche giorno non avevano più sue notizie, un 99enne è stato rinvenuto cadavere all’interno della sua casa. Nel corso del sopralluogo, i carabinieri hanno trovato anche il cadavere della sua badante, 66enne di origini romene, impiccata nella legnaia.

Sul posto, oltre ai carabinieri della Compagnia di Ariano Irpino e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino, gli operatori del 118. Indagini in corso per chiarire dinamica, tempi e cause del duplice decesso.