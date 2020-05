Solofra| Spara dalla finestra con un fucile ad aria compressa e ferisce un compaesano, 20enne nei guai

È stato denunciato in stato di libertà un ventenne che nel pomeriggio di ieri, dalla finestra della sua abitazione di Solofra, armato di un fucile ad aria compressa, avrebbe esploso un colpo e ferito, fortunatamente in modo non grave, un suo compaesano. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della locale stazione che hanno subito avviato le indagini ed individuato il presunto responsabile.

All’esito dell’immediata perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto quel fucile di libera vendita che è stato sottoposto a sequestro. Alla luce delle evidenze emerse, a carico del ventenne è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuto responsabile di lesioni personali.