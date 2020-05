Benevento| Controlli in città, sospesa attività commerciale

Nell’ambito dell’attività di controllo finalizzata al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19, il Corpo di Polizia municipale di Benevento ha effettuato nella giornata di oggi circa 80 controllisulle persone che comunque circolavano a piedi o in auto lungo le strade cittadine. In particolare, è stato riscontrato che è invalso ormai l’uso generalizzato della mascherina.

Nel corso della giornata sono state controllate, più volte, la pista ciclopedonale di C/da Pantano, l’area dell’Istituto Agrario di C/da Piano Cappelle e le due zone maggiormente interessate dal passeggio delle persone, ovvero C/da Piano Morra, via Pacevecchia e l’area del ponte Tibaldi, per verificare eventuali trasgressioni all’obbligo di correre solo dalle ore 6,00 alle ore 8,30.

Non sono state comminate sanzioni amministrative a carico di persone, ma durante il controllo agli esercizi commerciali è stata contestata una sola violazione all’obbligo di restare chiusi, con la consequenziale chiusura per 5 giorni, in attesa delle decisioni del prefetto di Benevento.

“Ancora una volta – dichiara il comandante Fioravante Bosco – faccio appello ai cittadini beneventani affinchè ci segnalino i nominativi di coloro che rientrano da fuori Regione, poiché abbiamo riscontrato che qualcuno non effettua autonomamente la comunicazione prevista dall’ordinanza n. 41 del 1° maggio 2020 del governatore Vincenzo De Luca. Si tratta di un atto dovuto che non può essere omesso. Nel contempo – conclude Bosco – sottolineo che è del tutto inutile aprire l’esercizio commerciale che deve restare chiuso, in quanto i titolari delle altre attività commerciali ce lo vengono a riferire, e siamo costretti comunque a intervenire”.