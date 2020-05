Bizzarro caso in via Lepore a Benevento. Un’auto lasciata improvvidamente priva dio freno a mano da parte del conducente è finita giù in una piccola scarpata fermandosi in bilico all’interno di un parco privato. Sul posto i Vigli del Fuoco per tentare di recuparare la macchina, Per fortuna nessun è rimasto ferito.