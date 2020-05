Montoro| Incendio nel Vallone Sant’Andrea, in azione un elicottero e un canadair

Sono impegnati anche un elicottero e un canadair per cercare di spegnare un vasto incendio che si è sviluppato nel Vallone Sant’Andrea a Montoro. Le fiamme hanno aggredito in breve tempo una vasta area boschiva. Il fumo sprigionatosi, inoltre, sta rendendo più complicate le operazioni che vedono in campo squadre del Genio e della Protezione civile coordinate dalla dirigente regionale Claudia Campobasso. Fortunatamente, le abitazioni presenti nella zona sono situate ad una distanza tale da essere al sicuro.

Le fiamme hanno interessato circa 10 ettari di vegetazione. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Baiano e del Gruppo Forestale di Avellino.